Regjeringa vil forlengje garantiordninga for bedrifter

innenriks

– Tilgang på kredittforsikringar er viktig for å halde oppe handelen i mange næringar der handelen går føre seg på kreditt. Som følgje av at uvissa knytt til pandemien ser ut til å halde fram, foreslår vi no å vidareføre den mellombelse kredittforsikringsordninga eit halvt år til, seier næringsminister Iselin Nybø.

Ordninga inneber at staten dekkjer tap hos kredittforsikringsselskapa på til saman inntil 20 milliardar kroner gjennom såkalla reforsikring. Til gjengjeld må kredittforsikringsselskapa betale for reforsikringa og forplikte seg til å halde oppe verksemda.

(©NPK)