Ny taxireform har gitt fleire hundre nye søknader

Det viser tal Klassekampen har henta inn frå dei elleve fylkeskommunane i landet som administrerer desse løyva.

Frå 1. november vart reglane for å køyre drosje mjuka kraftig opp. Det er ikkje lenger krav om at ein må tilhøyre ein taxisentral, det blir lettare å ha sjåførjobben som bijobb, og kommunane kan ikkje lenger setje tak på kor mange drosjer det skal vere.

Frå før er det 8.040 drosjeløyve i Noreg. I alt 1.750 av dei er i Oslo og 1.240 i Viken. Oslo har fått søknader frå 18 ulike selskap for løyve for til saman 231 drosjer. Eitt av selskapa har søkt om løyve for 100 bilar, men dei fleste søknadene er for éin bil, skriv Klassekampen.

– For dei som skal inn i marknader, blir det kjempetøft. Behovet er ikkje til stades. Då blir det endå fleire som kjempar om dei same kundane, seier Glenn Tuxen. Han er drosjeeigar og styreleiar i Norsk Taxiforbund avdeling Oslo.

Tuxen trur reforma fører til permisjonar, oppseiingar og konkursar framover.

