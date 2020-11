Norske farmasøytar er bekymra for handteringa av koronavaksinen

innenriks

Per no veit foreininga likevel ikkje kva vaksinar som vil komme til den norske marknaden.

Foreininga er bekymra for om kommunane har fått nok informasjon og om dei er klare for å ta vare på og handtere covid-19-vaksinane, når Folkehelseinstituttet (FHI) sender dei ut.

– Vi ser store utfordringar rundt oppbevaringsvilkåra til fleire aktuelle vaksinekandidatar og spør oss om kommunane er klare, seier Rønnaug Larsen, som leiar Farmaceutene.

Ho lurer mellom anna på om kommunane er klar over at ein av dei mest aktuelle vaksinekandidatane, frå Pfizer/BioNTech, må lagrast ved 70 minusgrader og berre overlever i rundt fem dagar i kjøleskap. Ein annan aktuell vaksinekandidat, Moderna, må ha 20 minusgrader for lagring, og overlever berre i rundt sju døgn i kjøleskap.

– Handtering av vanlege vaksinar krev i seg sjølv gode rutinar, men handtering av vaksinar med fryselagringsvilkår vil krevje grundige førebuingar og ekstra omfattande rutinar for handtering av legemiddel, inkludert gode prosedyrar for tining og eventuell destruksjon av ubrukte, tinte vaksinar, seier Larsen.

Ho påpeikar at oppbevaring ved minus 70 grader ikkje er vanleg og betyr at svært få stader har dei nødvendige apparat for slikt.

Ho synest FHI har gitt for få opplysningar om krava knytt til oppbevaring av vaksinar, og ønskjer å gjere kommunane merksame på kva utfordringar som kan komme.

(©NPK)