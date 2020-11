Nobel-vinnaren får unntak for koronakarantene

innenriks

Det Norske Nobelinstitutt har søkt om unntak frå innreisekarantene for den utanlandske delegasjonen som er invitert til Noreg i samband med prisutdelinga til FNs matvareprogram.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet tilrår at det blir gitt unntak frå karanteneplikta og vurderer at smitterisikoen er svært liten, og regjeringa følgjer dette rådet, heiter det i ei pressemelding.

– Utdelinga av Nobels fredsprisutdeling er ei viktig hending som har stor nasjonal og internasjonal interesse. Vi ønskjer å leggje til rette for at prisvinnaren også i år kan vere fysisk til stades. Det er viktig at arrangementet blir gjennomført på ein god smittevernfagleg måte, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Personane får unntak frå innreisekarantene når dei har teke éin negativ test i Noreg. Det inneber at dei har full innreisekarantene fram til dei har fått eitt negativt testsvar. Det Norske Nobelinstitutt skal sørgje for testinga.

Prisutdelinga finn stad 9. til 11. desember i Oslo.

(©NPK)