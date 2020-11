Kommunaldirektør trur ikkje på treningsturistar til Bærum

innenriks

– Vi har ikkje erfaring med at det skjer i særleg stor grad. Vi gjennomfører kontroll og tilsyn, og verksemder som bryt smittereglane, blir stengde. Kommunen har skjerpa tilsynsverksemda si i tida som kjem, seier Herdlevær til Aftenposten.

Bærum kommune har innført strenge tiltak, men held treningssenter, symjehallar, idrettshallar, museum og bibliotek opne, i motsetning til Oslo. Det er heller ikkje innført alkoholforbod.

Formannskapet i Bærum kommune gjekk imot rådet til kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen, som meiner at faren for smittespreiing på treningssenter er høg, ifølgje Budstikka.

Det kan òg vere i strid med tilrådingar frå helseminister Bent Høie (H). Han har vore tydeleg på at han ønskjer at kommunane rundt Oslo skal innføre like strenge reglar som byrådet i hovudstaden.

Men kommunaldirektøren meiner dei har følgt retningslinjene frå Helsedepartementet, som opna for lokale vurderingar. Ho meiner òg at smittefaren er låg på treningssentera.

– I tre–fire tilfelle har det vore mistanke om mogleg smitte, men gjennom omfattande smittesporing har det ikkje vore dokumentert smitte frå treningssenter og serveringsstader i Bærum, seier Herdlevær.

