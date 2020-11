Frykt for at useriøse aktørar vil bryte reglar om innreisekarantene

innenriks

Nestleiar Steinar Krogstad i Fellesforbundet fryktar at useriøse aktørar vil la vere å overhalde karantenereglane.

– Vi veit jo at ein del useriøse aktørar vil gi blaffen. Vi kjenner til saker der arbeidstakarar har vorte bedne om å seie at dei ikkje har vore i Polen i det siste, seier Krogstad til NTB.

Inga tru på politiet

Søndag tredde den nye forskrifta om innreisekarantene i kraft. Der heiter det at alle som kjem til Noreg frå såkalla raude land, må vise fram attest på negativ koronatest dei siste 72 timane. I tillegg må dei vere i karantene i ti dagar.

Mykje av smitteauken i Noreg den siste tida kjem av importsmitte, ofte frå utanlandske arbeidarar. Oslos helsebyråd Robert Steen (Ap) har omtalt importsmitten som «eksplosiv», og førre veke fortalde leiar Anna Najderek for Polsk-norsk foreining for utdanning og integrering i Bergen at mange polakkar seier dei blir pressa til å droppe karantenen og må styre unna smitteverntiltak for å behalde jobben.

Det er politiet som har ansvar for å handheve brot på smittevernlovgivinga, ifølgje Justisdepartementet. Derifrå blir det òg påpeika at Riksadvokaten har bede politiet prioritere slike saker.

Krogstad meiner at politiet ofte kjem inn i biletet først når slike saker blir kjende. Han har inga tru på at dei vil troppe opp på arbeidsplassar for å sjekke at alt er på stell.

Auka risiko

– Dei vil nok først komme på banen dersom det skjer eit smitteutbrot, og det viser seg at det kjem frå arbeidstakarar som skulle ha vore i karantene. Og då er det jo allereie for seint, smitten har spreidd seg, påpeikar han.

Derimot kan oppdragsgivarar bli flinkare til å stille krav om dokumentasjon.

– Det er utruleg viktig, men her har det vore manglar. Oppdragsgivarar tek ofte det entreprenøren seier for god fisk. Også i privatmarknaden må folk stille krav om å få sjå attestar på negativ koronatest, påpeikar Krogstad.

Samtidig vil dei nye reglane gi auka risiko for dei useriøse aktørane. Arbeidsgivarar som bryt forskrifta, risikerer bøter på inntil 20.000 kroner og opptil 6 månaders fengselsstraff. Men endå viktigare er at dei kan bli utestengde i marknaden, trur Krogstad.

– Verksemdene er jo avhengig av å få oppdrag. Så sånn sett trur eg forskrifta vil ha effekt, seier han.

– I alles interesse

NHOs direktør for arbeidsliv Nina Melsom peikar på at det er i alles interesse at karanteneplikta blir overhalden.

– Bedriftene våre seier at dei er opptekne av å følgje regelverket. Det er jo òg i deira interesse. Det er stor frykt for ny lockdown, seier ho og peikar på at det er ansvaret til arbeidsgivar å organisere og finansiere karantenen.

– Det vi er opptekne av, er at det er eit klart regelverk og at det er mogleg å halde oppe drift. Når det gjeld tilsyns- og handhevingsrutinar, er det offentlege styresmakter som Arbeidstilsynet eller politiet som har ansvaret, seier Melsom til NTB.

Arbeidstilsynet seier likevel at dette ikkje er deira ansvarsområde.

– Arbeidstilsynet har ikkje rettleiingsansvar eller tilsynsstyresmakt etter covid-19-forskrifta og vil dermed verken kunne rettleie eller føre tilsyn etter desse reglane, seier seniorrådgivar Hanne Osdal.

(©NPK)