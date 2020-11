Frp og SV inviterer til breitt pensjonistforlik

innenriks

Dei siste vekene har dei to umake partia sete i løyndom og diskutert ei ny pensjonsordning, kunne Frp-leiar Siv Jensen og SV-leiar Audun Lysbakken fortelje.

Saman med Pensjonistforbundet heldt dei to partia pressekonferanse på Stortinget tysdag.

– Vi har ein vane om å finne saman kvart 17. år, spøkte Lysbakken, i ei tilvising til barnehageforliket frå 2003 som sikra full barnehagedekning og lovfesta rett til barnehageplass.

No vil dei to partia gjere noko med pensjonsordninga som dei meiner er altfor dårleg.

Vil stanse underregulering

Forslaget inneber at dagens ordning der pensjonistane blir underregulerte med 0,75 prosent samanlikna med lønnsveksten til arbeidstakarar, skal erstattast med eit prinsipp der pensjonane skal bereknast ut frå eit gjennomsnitt av lønns- og prisvekst. Det skal sikre at pensjonistane ikkje taper kjøpekraft dersom ikkje lønnsmottakarane gjer det.

Partia vil at den nye utrekningsmetoden skal få verknad allereie frå i år.

Vidare vil partia at det skal opprettast ein plan for årleg opptrapping av minste pensjonsnivå opp mot EUs fattigdomsgrense på 60 prosent av medianinntekta, og at opptrappinga skal starte allereie i år.

Forhandlingsrett for organisasjonane til pensjonistane i trygdeoppgjera, og at Pensjonistforbundet skal få plass i Det tekniske berekningsutvalet (TBU), er blant dei andre forslaga.

Styrkjer medavgjerda

– Vi må no få slutt på den uverdige behandlinga av pensjonistane i landet. Som følgje av pensjonsreforma har pensjonistane fått stadig mindre igjen for pengane sine, medan folk flest har fått betre kjøpekraft, seier Frp-leiar Siv Jensen.

SV-leiar Audun Lysbakken seier dei vil løfte minstepensjonistane over fattigdomsgrensa, rydde i tapt kjøpekraft og gi pensjonistane forhandlingsrett over eigne pensjonar.

Leiar i Pensjonistforbundet Jan Davidsen seier pensjonistane i landet dei siste åra har tapt kjøpekraft, i strid med Stortingets føresetnader.

Davidsen meiner berekrafta i pensjonsreforma framleis vil bli halden oppe med det nye systemet. Pensjonsreforma vart vedteken i 2005 for å sikre eit pensjonssystem som ikkje vart for dyrt i framtida i ein situasjon med ein stadig større del eldre.

Ja frå Ap og Sp

Både Arbeidarpartiet og Senterpartiet stiller seg positiv til forslaget, noko som betyr at det har fleirtal på Stortinget.

Til NTB seier Ap-leiar Jonas Gahr Støre at det som no kjem frå SV, Frp og Pensjonistforbundet er gode nyheiter for pensjonistane, og i tråd med det Arbeidarpartiet har meint.

– Sp støttar varmt opp om ein ny pensjonspolitikk med forhandlingsrett, skikkeleg stortingsbehandling og vekt på minstepensjonistane, seier arbeids- og sosialpolitisk talsperson Per Olaf Lundteigen til NTB, men understrekar at Sp ikkje har teke stilling til kva nivå minstepensjonistane skal liggje på.

Siv Jensen seier det er gledeleg at Sp og Ap allereie støttar oppunder forslaget, noko som vil sikre fleirtal, men seier ho håpar på eit breitt forlik som også regjeringspartia er med på.

– For då står dette seg over tid, seier ho.

Lysbakken seier dei to partia no raskt vil invitere dei partia på Stortinget som ønskjer å delta, til drøftingar.

– Så er det spørsmål om kor stor semja er. Det vil avgjere kor raskt vi kan gå fram, seier Lysbakken.