Elden etter Høgsteretts Jensen-avvising: – Tviler på at siste ord er sagt

– Dommen er velstrukturert og svært grundig, skriv Høgsteretts ankeutval om dommen frå lagmannsretten mot den tidlegare politimannen Eirik Jensen.

19. juni i år vart Jensen dømd i Borgarting lagmannsrett til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medverknad til grovt narkotikalovbrot. Lagmannsretten fann det bevist at Jensen hjelpte narkotikadømte Gjermund Cappelen med å smugle store mengder hasj inn i Noreg.

Jensen vart arrestert av Spesialeininga for politisaker i første pause under domsavseiinga, og har sete i varetekt sidan. Jensen har heile tida nekta straffskuld, og anka dommen.

No er altså saka endeleg avgjort.

– Tviler på at siste ord er sagt

Eirik Jensens forsvarar, advokat John Christian Elden, skriv i ein SMS til NTB at han er på veg for å fortelje Jensen om avgjerda frå ankeutvalet.

– Det er skuffande at dei ikkje ville opne for behandling av saka i Høgsterett, men eg tviler på at siste ord i saka er sagt enno, skriv Elden.

– Jensen veit enno ikkje ved å lese dommen korleis han skal ha medverka til innførsel av hasj, skriv advokaten.

Rosar lagmannsretten

Elden skreiv i anken sin til Høgsterett at lagmannsretten har nytta eit uriktig beviskrav. Dette er ikkje ankeutvalet samde i.

– Ankeutvalet noterer at domsgrunnane til lagmannsretten tvert om etterlèt inntrykk av at lagmannsretten har utvist stor varsemd ved bevisvurderinga, og at domsgrunnane ikkje gir noko haldepunkt for at lagmannsretten ikkje har late rimeleg tvil komme Jensen til gode, skriv dei i avgjerda.

Dei kritiserer òg støtteskriva til anken – særleg dei som er skrive av Jensen og forsvararane hans.

– Det er oppført mykje som i realiteten gjeld den konkrete bevisvurderinga til lagmannsretten, som Høgsterett ikkje kan prøve, skriv ankeutvalet.

John Christian Elden påkalla òg ei rekkje saksbehandlingsfeil i anken sin til Høgsterett.

– Ankeutvalet har komme til at det ikkje er gjort saksbehandlingsfeil som tilseier at Høgsterett bør behandle anken, heiter det i avgjerda.

– Tilseier ei lang fengselsstraff

Eirik Jensens forsvararar anka òg straffutmålinga på 21 års fengsel.

Lagmannsretten sa i dommen sin at narkotikalovbrotet åleine tilsa ei straff «opp mot» øvre strafferamme på fengsel i 21 år.

– Sett i forhold til det betydelege volumet – cirka 13,8 tonn hasj – og at bistanden er ytt til Cappelen som importør av stoffet, har ankeutvalet ikkje noko å notere til dette anslaget, bortsett frå at det ikkje er gitt at det er grunnlag for reservasjonen «opp mot», skriv ankeutvalet.

– Vidare tilseier den grove korrupsjonen åleine ei lang fengselsstraff, heiter det.

– Godt å få ei endeleg avgjerd

Assisterande sjef i Spesialeininga, Guro Glærum Kleppe, som også er aktor i saka mot Eirik Jensen, seier til NTB at dei er fornøgd med at Høgsterett har avvist anken.

– Det har vore ei sak som har kravd mykje av Spesialeininga, og det er godt å no få ei endeleg avgjerd, seier Kleppe.

– Kva tenkjer du om at Elden tviler på at siste ord er sagt?

– Det har eg ingen kommentar til.

Kleppe seier at Jensen-saka er heilt spesiell i Spesialeiningas historie.

– Vi har ikkje hatt noka anna sak som har vore like omfattande, verken når det gjeld etterforsking eller omfanget i retten. I tillegg er det ei historisk sak òg på tiltalen og dommen.