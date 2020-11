Bedrifter ramma av innreisekarantene får støtte i ny krisepakke

innenriks

Til VG opplyser næringsministeren at bedriftene som no er ramma av at utanlandsk arbeidskraft er sette i innreisekarantene, skal få støtte på 800 til 1.000 kroner dagen per tilsett for å kompensere for nokre av utgiftene som koronatiltaket medfører.

Frå før har staten allereie gått inn med ein god del midlar til karantenehotell. Justisminister Monica Mæland (H) sa måndag at eigendelen på karantenehotell for arbeidsgivarar er på 1.500 kroner døgnet.

– Dette er tiltak som er heilt nødvendige for at vi skal få og ha kontroll på koronasmitten. No stiller vi opp med pengar for å lempe litt på kostnadene, seier Nybø til avisa.

Måndag vart det kjende at Ap i det alternative budsjettet sitt foreslår å bruke 13 oljemilliardar meir enn regjeringa. Finansminister Jan Tore Sanner (H) vil ikkje overfor VG seie det eksakte talet, men seier at regjeringa planlegg å bruke endå litt meir enn det.

