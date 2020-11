Automatar med munnbind og Antibac sett ut på togstasjonar

innenriks

Det er sett ut ni automatar i Oslo, fire på Lillestrøm og tre på Lysaker, men det kan bli aktuelt å plassere ut slike maskiner på fleire stasjonar, opplyser Bane Nor på sine nettsider.

– Automatane har eit innhald som er spesielt viktige i desse dagar. Vi håpar at dette kan bidra til å hindre spreiing av korona og gjere togreisene sikrare for passasjerane, seier Jan Ove Fjællingsdal, leiar for stab stasjonar i Bane Nor.

Maskinene skal i første omgang stå ute på plattformene i ein prøveperiode på eitt år.

– Vi trur at berre synet av desse automatane kan sørgje for at folk er litt ekstra merksame og forsiktige på toga og stasjonane, seier Fjællingsdal.

