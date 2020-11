Alle riksvegferjer i Nord-Noreg blir klimavennlege

innenriks

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) seier det i utlysinga blir stilt krav til nullutsleppsteknologi, større båtar og fleire avgangar.

– Med denne utlysinga er det no stilt krav om klimavennleg teknologi på alle riksvegferjesamband i Nord-Noreg, seier han i ei pressemelding.

Nyleg har det vorte stilt krav til hydrogen i det nye anbodet på sambandet over Vestfjorden.

Det er Statens vegvesen som har ansvaret for å lyse ut anbodet. I tillegg til å vere klimavennleg blir det stilt krav til kapasitet for 120 personbilar på dei to hovudferjene og suppleringsferja for sommarmånadene. Det er òg krav til ei reserveferje for sambandet, med kapasitet til 80 personbilar.

Vegvesenet set no i gang utlysingsprosessen. Drifta av det nye anbodet skal etter planen starte 1. oktober 2023. Kontraktsperioden er sett til 10 år.

(©NPK)