37 nye smitta i Bergen

Aldersspennet er frå sju til 61 år, men 20 av dei smitta er under 30 år. Fire har ukjend smitteveg, opplyser Bergen kommune på nettsidene sine.

– Vi er glade for at tala er lågare i dag, men må sjå utviklinga over tid før vi kan fastslå om tiltaka verkar, seier medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen.

– I beste fall kan vi håpe på at vi no byrjar å sjå forsiktige resultat av dei første tiltaka som vart sett i verk. Vi er framleis fullstendig avhengige av at alle bergensarar og strilar framleis bidreg til å avgrense dette alvorlege utbrotet ved lojalt å følgje opp dei iverksette tiltaka, seier Hansen.

Totalt 2.826 personar er no registrerte smitta med covid-19 i Bergen.

