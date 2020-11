Widerøe-eigar følgjer med på Norwegian

innenriks

Det er Dagens Næringsliv som har spurt om Torghatten eller Widerøe kan vere interessert i å overta delar av Norwegian dersom flyselskapet går konkurs.

– Du kan nok rekne med at vi vil følgje nøye med på dei tinga der, seier styreleiar Brynjar Forbergskog i Torghatten.

Han viser til konsernsjef Roger Granheim i Torghatten for ytterlegare spørsmål. Granheim har «ingen andre kommentarar», men seier dette:

– Det er eit hypotetisk spørsmål. Akkurat no lever Norwegian og flyg. Viss det skulle endre seg, vil vi vurdere den situasjonen, seier han.

Måndag vart det klart at Norwegian ikkje får ekstra støtte frå regjeringa, slik dei bad om. Konsernsjef Jacob Schram seier at faren for konkurs er til stades.

