Vaksinenyheit gav børsfest

innenriks

Hovudindeksen enda på 883,14 poeng. Ifølgje E24 var dette den beste børsdagen sidan mars.

Energisektoren hadde ein oppgang på 8,1 prosent, medan sjømat og shipping heva seg høvesvis 7,2 og 3,7 prosent.

90 prosent effektiv

Amerikanske Pfizer og tyske BioNTech melde måndag at koronavaksinen dei utviklar, ser ut til å vere 90 prosent effektiv i å hindre covid-19-infeksjonar. Aksjemarknadene reagerte på minuttet då nyheita vart kjend.

Også oljeprisen skaut fart. Ved 16.45-tida vart nordsjøolje omsett for 42,82 dollar fatet, noko som er ein auke på 8 prosent.

Mest omsett på Oslo Børs måndag var Mowi, som fekk ein oppgang på 12,2 prosent. Andre store selskap som hadde ein kraftig oppgang, var Equinor (+7,5), DNB (+9,6), Aker BP (+11,2), Norsk Hydro (+6,5), Telenor (+3,2) og Storebrand (+8,9).

Fall for Norwegian

Like bra gjekk det ikkje for Norwegian, som måndag morgon fekk nei til på søknaden om fleire milliardar kroner i støtte for å hjelpe dei gjennom koronakrisa. Konsernsjef Jacob Schram seier at faren for konkurs er til stades.

– Eg ser ikkje bort frå noko, verken konkurs, permitteringar eller oppseiingar. Eg kan ikkje avvise nokon scenario. Dette er krevjande, det er det ingen tvil om, sa han på ein pressekonferanse.

I løpet av den første halvtimen etter at børsen opna, fall aksjen til flyselskapet nesten 24 prosent. Den vippa deretter opp over sluttkursen på fredag, for deretter å gå ned igjen. Ved stengjetid vart Norwegian-aksjen omsett for 56 øre, ein nedgang på 13,2 prosent.

Også elles i Europa var det kraftig oppgang måndag ettermiddag. Mellom anna hadde CAC 40-indeksen i Paris ein auke på 8,2 prosent. Også i USA var det kraftig oppgang då handelen starta. Dow Jones-indeksen hadde ved 17-tida norsk tid ein oppgang på 5 prosent.

(©NPK)