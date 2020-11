Oslo-byrådet vedtok sosial nedstenging

innenriks

Nedstenginga trer i kraft ved midnatt natt til tysdag.

– Vi er inne i andre smittebølgje av koronaviruset, og den kraftige auken i smitte i Europa har vorte import til Noreg. Dermed må vi vere førebudde på auka smittetal ei stund framover, seier byrådsleiar Raymond Johansen (Ap).

Han understrekar samtidig at Oslo ikkje kan stoppe viruset åleine og at kommunane er avhengig av at nasjonale styresmakter gjennomfører tiltak for kontroll, testing og karantene ved flyplassar og grenseovergangar. Styresmaktene må òg føre kontroll med arbeidsinnvandrarar.

Blant tiltaka i Oslo er forbod mot alle arrangement innandørs, stans i breiddeidretten for vaksne og stenging av alle verksemder der det føregår kultur- og fritidsaktivitetar, med unntak av bibliotek og stader der barn og unge under 20 år har aktivitetar.

Det blir òg innført forbod mot alkoholservering i Oslo, men stader kan halde ope utan å servere alkohol.

(©NPK)