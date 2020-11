Oslo Børs til vêrs etter nyheit om koronavaksine

innenriks

Klokka 12.45 måndag, norsk tid, kom amerikanske Pfizer og tyske BioNTech med nyheita om at ein studie viser vaksinekandidaten deira er 90 prosent effektiv i å hindre covid-19-infeksjonar.

Det førte til at hovudindeksen på Oslo Børs umiddelbart tok av. I dei første handelstimane hadde hovudindeksen gått opp med i overkant av 2 prosent etter Joe Bidens siger i USA, men ein dryg halvtime etter at vaksinenyheita kom hadde børsen stige med 4 prosent. I 13.30-tida har hovudindeksen gått noko ned igjen til ein oppgang på 3,6 prosent og 876,34 poeng.

Samtidig tok oljeprisen seg kraftig opp. Klokka 12.45 kosta eitt fat nordsjøolje 40,77 dollar, og dei neste 20 minutta steig prisen med over 2 dollar.

Aksjen til Norwegian fell på si side kraftig måndag, etter at det vart kjent at regjeringa ikkje vil innfri søknaden til selskapet om å få fleire milliardar kroner i støtte for å hjelpe dei gjennom koronakrisa. I løpet av den første halvtimen etter at børsen opna måndag fall Norwegian med nesten 24 prosent, før aksjen har teke seg noko opp. I 13.30-tida ligg han 6,30 prosent lågare enn ved stenging fredag. Før børsopning melde Oslo Børs at Norwegian-aksjen er sett under spesiell observasjon.

Elles er det brei oppgang blant dei fleste av dei største selskapa på Oslo Børs.

Også ute i Europa er stemninga positiv på dei største børsane etter Joe Bidens siger og vaksinenyheitene. DAX 30 i Frankfurt, CAC 40 i Paris og FTSE 100 i London har i 13.20-tida stige med mellom 5,5 og 7,6 prosent gjennom dagen.

