Norwegian permitterer ytterlegare 1.600 tilsette – berre 600 tilsette igjen

innenriks

Konsekvensane av dei omfattande reiserestriksjonane styresmaktene har innført, er svært store, skriv selskapet i ei pressemelding måndag kveld.

Det er heilt avgjerande for Norwegian å halde kostnadene på eit minimum, samtidig som selskapet jobbar med løysingar for å komme gjennom krisa og overleve, ifølgje selskapet.

– Etter dagens nedslåande beskjed frå den norske regjeringa har vi ikkje noko anna val enn å permittere ytterlegare 1.600 medarbeidarar i Norwegian og parkere 15 av dei 21 flya vi har hatt i lufta den siste tida. Dette er ein trist dag for alle i Norwegian. Eg beklagar på det sterkaste overfor medarbeidarar som no blir ramma, men vi ser ingen annan utveg, seier konsernsjef Jacob Schram.

Seks fly i drift

Han fortel at Norwegian hadde over 10.000 medarbeidarar før koronakrisa, men at dei neste månadene vil berre om lag 600 medarbeidarar vere i arbeid.

– Målet er å halde seks fly i drift på innanriksruter i Noreg, og eg legg til grunn at også Norwegian får vår del av den støtta til enkeltruter som Samferdselsdepartementet har varsla, seier Schram.

Permisjonane og rutekuttet rammar òg kundar som allereie har bestilt billett med flyselskapet.

– Vi skal gjere alt vi kan for å tilby ramma kundar alternative reiser, og eg må berre beklage den situasjonen som har oppstått. Alle ramma kundar vil få direkte beskjed frå oss, seier Schram.

– Knyttneve i magen

Regjeringa kunngjorde måndag at ho utvidar og forsterkar tiltaka til luftfarten, men for Schram og Norwegian kom sjokkbeskjeden om at flyselskapet ikkje får ekstra støtte.

Schram karakteriserte beskjeden frå regjeringa som ein knyttneve i magen, og han la heller ikkje skjul på at faren for konkurs er til stades.

– Eg ser ikkje no bort frå noko, verken konkurs, permitteringar eller oppseiingar. Eg kan ikkje avvise nokon scenario. Dette er krevjande, det er det ingen tvil om, sa Schram på ein pressekonferanse måndag formiddag.

Nokre timar seinare kom altså beskjeden om at rundt tre firedelar av dei tilsette som framleis er i jobb i selskapet, blir permitterte.

– For mykje risiko

Næringsminister Iselin Nybø (V) seier til NTB at Norwegian har bede om eit betydeleg beløp, men at regjeringa har teke ei heilskapsvurdering om å ikkje bruke midla fellesskapet har til å støtte eitt enkelt selskap.

Ho seier at å gå inn i Norwegian ville vore for risikabelt på bakgrunn av den finansielle strukturen til selskapet.

– Norwegian er eit selskap med over 40 milliardar i gjeld. Det å gå inn i eit slikt selskap med midla til fellesskapet vil medføre ein betydeleg risiko, seier Nybø.

Statsråden peikar òg på at den norske staten ikkje er inne på eigarsida, i motsetning til styresmaktene i andre land. Derfor ønskjer regjeringa heller breie ordningar som treffer alle.

Jacob Schram har på si side vist til at flyselskapa i andre land har fått betydeleg støtte, til dømes Lufthansa, Air France og KLM.

Sp vil instruere regjeringa

Senterpartiet gjorde det måndag klart dei ikkje går med på at staten held igjen. No ber dei Ap og Frp om å bli med på å instruere regjeringa i saka. Til saman har dei tre partia fleirtal på Stortinget.

Parat har samtidig bede om eit møte med Iselin Nybø og samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) for å finne fram til løysingar som kan redde både Norwegian og heile luftfarten.

– Vi fryktar massive permitteringar og nedtrapping av flygingar til eit minimum, kanskje berre dei rutene staten ønskjer å gjennomføre, seier leiar for Norwegian Pilot Union i Parat, Alf Wilhelm Hansen.

Så langt har Norwegian nytta seg av lånegarantiordninga som regjeringa lanserte i mars. Ordninga var på inntil seks milliardar kroner. Tre av dei var retta mot Norwegian, medan 1,5 milliardar kroner var retta mot SAS, og 1,5 milliardar mot Widerøe og andre flyselskap.

Etter varselet på måndag om permitteringar vil desse rutene bli haldne oppe: Oslo – Alta, Oslo – Bergen, Oslo – Bodø, Oslo – Evenes, Oslo – Haugesund, Oslo – Kirkenes, Oslo – Molde, Oslo – Stavanger, Oslo – Tromsø, Oslo – Trondheim, Oslo – Ålesund og Tromsø – Longyearbyen.