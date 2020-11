LO slår krisealarm for norsk luftfart

innenriks

– Regjeringa sa nei til å bli med i emisjonen i SAS. Den har sagt nei til å bidra med eigenkapital i Norwegian. Meir gjeld er ikkje det luftfarten treng no. Det regjeringa gjer, er ikkje nok, og det verkar heller ikkje som om den har ein plan for luftfarten framover, seier nestleiar Peggy Hessen Følsvik i LO i ei pressemelding.

Flytrafikken er i år nede i om lag 70 prosent samanlikna med i fjor, og LO fryktar at luftfarten kan vere ramma av koronakrisa heilt fram til 2023.

– Vi har bede om at det må komme fleire tiltak for luftfarten enn dyre låneordningar. Det er positivt at avgiftsnivået har vorte lågare og at staten kjøper FOT-ruter, men det monnar ikkje når luftfarten står i ei så djup krise, seier Følsvik.

Måndag varsla regjeringa nye tiltak for luftfarten. Mellom anna foreslår dei å løyve eit betydeleg beløp til kjøp av eit minimumstilbod på innanlands flyruter. Dei vil òg utvide lånegarantiordninga for luftfarten.

– Det ser ikkje ut som om regjeringa har teke innover seg at eit minimumstilbod vil ramme folk flest, næringsliv og distrikta svært hardt. Regjeringas hovudmålsetjing må vere å sikre kritisk nasjonal infrastruktur, og at det skal finnast ein luftfart i Noreg etter krisa, seier leiar Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund, som meiner at norsk luftfart no er i ferd med å rakne.

