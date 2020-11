Kulturlivet fryktar tap på 17 milliardar kroner i 2021

innenriks

Det vil i så fall utgjere eit tap på 17 milliardar kroner.

– Dette rammar dei små og mellomstore bedriftene hardast. Vi veit at dei færraste i kultursektoren har kapital til å halde på tilsette eller stå utan omsetning over lengre tid. I verste fall sit vi igjen med nokre få store selskap når pandemien er over, seier direktør Kristin Danielsen i Kulturrådet i ei pressemelding.

Rapporten, som Menon Economics og BI: CCI har laga på oppdrag frå Kulturrådet, baserer seg på ei spørjeundersøking blant meir enn 4.000 aktørar i norsk kultursektor. Dersom smittevernrestriksjonane blir haldne oppe, anslår dei at den totale omsetninga vil falle med 45 prosent samanlikna med eit normalår.

Danielsen meiner rapporten viser at tiltaket til regjeringa for kultursektoren både må vidareførast og utvidast.

– Kultursektoren er blant dei sektorane som har vorte ramma hardast av koronakrisa, og vi håpar det snart blir mogleg å vurdere meir målretta og nyanserte tiltak, seier ho.

SVs Freddy Øvstegård kallar rapporten ein «knusande dom» over kulturminister Abid Rajas (V) leiarskap.

– Krisehjelpa til kulturlivet har systematisk i åtte månader vore for liten og for sein, full av hol og manglar. Dette har særleg ramma underleverandørane, seier Øvstegård til NTB.

– No er Raja på overtid igjen. Med den nye nedstenginga sist veke burde regjeringa umiddelbart ha varsla forlenging og forsterking av krisehjelpa for kulturlivet – ei hjelp som eigentleg er planlagt utfasa, seier han.

(©NPK)