Katrine Lia har vore Agderpostens nyheitsredaktør sidan 2014. Ho blir det første kvinnelege sjefredaktøren i den 146 år lange historia til den Arendal-baserte avisa, skriv Agderposten i ei pressemelding.

Lia tek over etter Øyvind Klausen, som i januar blir direktør for forretningsutvikling i Polaris Media Sør-konsernet og administrerande direktør for PM Tjenestesenter AS.

