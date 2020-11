Høie: Ikkje greitt å dra på pub i nabokommunen

innenriks

– Det er ikkje greitt, svarer han på spørsmål frå NTB om kva han synest om at oslofolk ser ut til å kunne dra til nabokommunar for å trene og gå på pub når skjenkestoppen byrjar og treningssentera blir stengde i hovudstaden natt til tysdag.

– Vi jobbar no for at kommunane rundt i størst mogleg grad skal ha dei same reglane. Eg opplever at veldig mange kommunar er innstilte på dette, og eg forventar at desse reglane blir mest mogleg like gjennom dagen og dei næraste dagane, seier Høie, som viser særleg til bu- og arbeidsregionane rundt Oslo.

