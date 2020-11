Høgare smittetrykk gir ikkje auka bekymring for lommeboka

innenriks

Det viser ei undersøking som Norsk koronamonitor frå Opinion har gjennomført.

– Smitterekordar og nye kraftige tiltak har gjort nordmenn til pessimistar når det gjeld norsk økonomi. Men folk flest har så langt ikkje vorte meir bekymra for eiga lommebok, seier seniorrådgivar Nora Clausen.

I alt er 71.000 nordmenn spurde om sitt syn på den økonomiske situasjonen. Delen som trur norsk økonomi vil bli dårlegare, har auka med omtrent 20 prosentpoeng på få veker, til 54 prosent. Berre 4 prosent trur at den økonomiske situasjonen vil bli betre den neste månaden, medan 42 prosent trur han blir verande uendra.

Når det gjeld privatøkonomien, er svara derimot omtrent uforandra. Eit fleirtal på 60 prosent oppgir at dei ikkje er bekymra for den personlege økonomien sin som følgje av koronaepidemien. Ein av fire, 25 prosent, fryktar dårlegare råd, medan resten svarer verken eller. Tala var nøyaktig dei same i oktober.

(©NPK)