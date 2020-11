Frp seier nei til krisepakke til Norwegian

innenriks

Senterpartiet oppmoda måndag Arbeidarpartiet og Framstegspartiet om å vere med å tvinge fram støtte til Norwegian etter at regjeringa sa nei til førespurnaden til selskapet om milliardstøtte.

Frp vender tommelen ned for forslaget.

– Det som er føresetnaden når du skal inn og redde eitt einskildståande selskap, er at du har eigarar som er villig til å ta ein risiko og skyte inn meir kapital. Så langt har vi ikkje registrert at det finst eigarar i Norwegian som er villig til det, snarare tvert om, og då vil det vere ein einsidig risiko for staten å ta, så per i dag er det nei, seier stortingsrepresentant Hans Andreas Limi til NTB.

Limi legg til at Frp skal halde fram dialog og forhandlingar med regjeringa om å redde norsk luftfart.

(©NPK)