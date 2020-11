Fleire kommunar rundt Oslo følgjer tiltaka – Asker og Bærum vel anna linje

innenriks

Bærum kommune behandla saka i eit ekstraordinært formannskapsmøte måndag ettermiddag. Frå midnatt natt til tysdag byrjar tiltaka å gjelde.

– Eg vil gi kommunedirektøren kred for at han har gjort eigne vurderingar, ikkje berre blåkopiert tiltaka i Oslo, sa ordførar Lisbeth Hammer Krog (H) ifølgje Budstikka.

Skil seg frå Oslo

– Vi har teke utgangspunkt i tiltaka i Oslo, samtidig som vi i tråd med føringar frå regjering og helsestyresmakter skal leggje vår lokale smittesituasjonen til grunn. Det gjer at Bærums tiltak på ein del område skil seg noko frå Oslo. Det har vore tett og god dialog med andre kommunar i hovudstadsregionen, seier ordføraren i ei pressemelding.

Kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen ønskte mellom anna å stengje treningssenter. Også Helsedirektoratet tilrådde Bærum å følgje Oslo. Det støtta ikkje kommunedirektør Geir B. Aga.

– Smitteutviklinga er likevel svært bekymringsfull også lokalt. På enkelte område blir det rekna for å vere behov for endå sterkare tiltak i Bærum enn i Oslo, uttalte han i forkant av behandlinga.

Blant tiltaka i Bærum er forbod mot organisert trening og andre fritidsaktivitetar for vaksne.

Blir følgt av Asker

Det blir òg forbod mot alle innandørs arrangement utan fast seteplassering i fastmonterte seter, men framleis tillate med inntil 200 personar ved innandørs arrangement som har slike plasseringar.

Krav om munnbind blir skjerpa til å gjelde alltid, uavhengig av avstand, ved kollektivreiser, taxi og innandørs på alle offentlege stader – med unntak for gjester ved serveringsstader.

Det blir sett ei avgrensing på ti personar ved alle private samankomstar utanfor private heimar – både inne og ute. Utestader får sleppe inn folk til klokka 22, men må stengje serveringa ved midnatt.

Asker kommune behandla òg saka måndag og valde same linje som Bærum.

– Det sentrale for oss er i praksis at innbyggjarane våre gjer kva dei kan for å avgrense smitten, seier ordførar Lene Conradi (H) til Budstikka.

Lillestrøm følgjer Oslo

Formannskapet i Lillestrøm vedtok måndag å innføre ei rekkje inngripande koronatiltak. Det blir innført skjenkestopp, og alle kulturaktivitetar blir stoppa.

– Det er mest fornuftig å innføre dei same tiltaka som andre kommunar i og rundt Oslo. Tiltaka er svært inngripande, men dessverre òg heilt nødvendig, sa Frp-politikar Anette Elseth på formannskapsmøtet måndag, ifølgje Romerikes Blad.

Lillestrøm har vedteke å forby innandørs arrangement, med unntak av gravferder og bisettingar. Samtidig blir treningssenter stengde og alle verksemder der det føregår kultur- og fritidsaktivitetar, med unntak av bibliotek. Det blir òg stans i breiddeidrett for vaksne, og innandørs fritidsaktivitetar for vaksne som korps og kor.

Smitte innan idrett og trening

Koronatiltaka var òg til behandling i formannskapet i Nordre Follo måndag. Der vart det vedteke tiltak som følgjer det Oslo har innført. Det inneber mellom anna å stengje treningssenter og kinoar.

Ifølgje Østlandets Blad gjeld tiltaka frå midnatt natt til tysdag.

Blant tiltaka er ei grense på ti personar på private arrangement og med nokre unntak forbod mot arrangement innandørs.

– Det er konkrete smittesituasjonar i treningssenter og idretten. Eg forstår at dette kan verke urimeleg, men vi veit at det skjer smittespreiing på desse arenaene, sa kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold ifølgje Oavis.no.

– Ikkje dra til nabokommunen

Innbyggjarane i Oslo bør ikkje dra til Bærum for å trene og drikke øl, sa helseminister Bent Høie (H) etter pressekonferansen på måndag om koronasituasjonen.

– Det er ikkje greitt, svarte han på spørsmål frå NTB om kva han synest om at oslofolk ser ut til å kunne dra til nabokommunar for å trene og gå på pub når skjenkestoppen byrjar og treningssentera blir stengde i hovudstaden natt til tysdag.

– Vi jobbar no for at kommunane rundt i størst mogleg grad skal ha dei same reglane. Eg opplever at veldig mange kommunar er innstilte på dette, og eg forventar at desse reglane blir mest mogleg like i løpet av dagen og dei næraste dagane, sa helseministeren.

