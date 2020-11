Braathen vil framleis starte flyselskap trass nei frå regjeringa

innenriks

– Vi har forståing for at staten ikkje ønskjer å delta på eigarsida i flyselskap. Vi hadde håpa på tilgang til kapital for å lette oppbygginga av eit nytt norsk flyselskap i ein spesiell marknadssituasjon, men tek dagens melding til etterretning, seier gründer og investor Erik G. Braathen i ei fråsegn måndag ettermiddag, ifølgje E24.

Det kjem etter at regjeringa måndag sa nei til å støtte Norwegian og det nye selskapet til Braathen ut over dei ordinære koronatiltaka for luftfarten.

Braathen har bakgrunn som investor og styremedlem i Norwegian Air Shuttle i perioden 2002–2009 og som styreformann i 2004-2009, og dessutan som administrerande direktør i Braathens SAFE i ti år fram til 1999.

I byrjinga av oktober gjekk han ut med planane om å stable eit nytt, norsk flyselskap på beina. Målet er å ha første fly på vengene første halvår neste år.

– Vi er fornøgde med at departementet held fast på prinsippet om likebehandling. Det er viktig, seier Braathen måndag.

(©NPK)