Ap-leiar i Oslo gir frå seg sikker plass på nominasjonslista til Barth Eide

Den tidlegare forsvars- og utanriksministeren stadfestar overfor NTB at han godtek plassen og seier han er glad for at Jacobsen har teke eit grep som bidreg til at situasjonen blir løyst.

– Det inspirerer meg veldig til å drive ein målretta valkamp saman med Frode og andre, seier Barth Eide til NTB.

Barth Eide sa frå seg femteplassen som han vart innstilt til av nominasjonskomiteen for ei vekes tid sidan. Årsaka var at han hadde gitt beskjed om at han ville stå på sikker plass.

Sikker plass

Ap praktiserer eit prinsipp der annankvar kandidat på lista er mann og kvinne. Sidan partileiar Jonas Gahr Støre naturleg nok er øvst på lista, ville den neste plassen vorte tredjeplass etter Zaineb Al-Samarai frå Nordstrand på andreplass. Men den plassen gjekk altså til Frode Jacobsen.

Denne perioden er det fem representantar på Stortinget frå Oslo Ap. Jacobsen skriv på Facebook at han har trua på at dei får inn fem representantar òg ved neste val.

– Eg meiner femteplassen er ein sikker plass. Vi må ha trua på at eit samla og sterkt Oslo Ap kan få minst fem faste representantar, skriv Jacobsen.

Ville ikkje ha strid

Barth Eide seier han har stor sans for Frode og beskriv han som eit utmerkt menneske og ein god leiar for Oslo Ap.

– Vi har begge synst det var litt rart at vi skulle bli ståande i ein strid. Begge synest den andre hadde gode argument for å stå på tredjeplassen.

Forslaget til stortingsvalliste er no ute på høyring i partilaga og AUF, som har frist til 16. november med å gi tilbakemelding.