Verft bruker 500.000 dagen på smittevern – bransjen ber om hjelpepakke

innenriks

Skipsverftskonsernet Vard, som har tre verft i Møre og Romsdal, seier smittevernet kostar dei 500.000 kroner dagen. Dette fordi dei har ein stor del tilsette som pendlar frå andre europeiske land med mykje smitte. Sidan august har konsernet brukt 45 millionar kroner på smitteførebyggjande tiltak.

Alle tilsette som kjem frå andre land, må i karantene og blir underlagde omfattande krav om testing.

Isolerte på eigen brakkerigg

Kommunikasjonsdirektør i Vard, Hege Anita Akselvold, fortel i Politisk kvarter på NRK at konsernet har ein eigen brakkerigg med enkeltrom med bad, der dei tilsette får maten sendt til rommet. På riggen er det vakthald heile døgnet og eit eige helseteam som følgjer opp dei som bur der med helsesjekk og testing.

Tiltaka går utover kravet til styresmaktene, men Akselvold meiner dei er nødvendige for å halde smitten ute frå verfta.

Ho etterlyser ei kompensasjonsordning for dei ekstraordinære kostnadene bransjen har til smitteførebyggjande tiltak, og dessutan ei finansieringsordning og tiltak som bidreg til ny aktivitet.

– Verftsindustrien er vand til å klare seg sjølv men no ønskjer vi at norske styresmakter strekkjer ut ei hjelpande hand til verfta som no gjer ein enorm innsats langs heile kysten av Noreg for å halde hjula i gang, seier ho.

Har falle utanfor

Tom-Christer Nilsen, som sit i næringskomiteen på Stortinget for Høgre, seier verftsnæringa så langt har falle utanfor støtteordningane fordi dei ikkje har hatt eit omsetningsfall. Kompensasjonsordningane har så langt vore mest knytte til å dekkje omsetningstap for bedriftene.

– No er vi i ein ny situasjon, og finansministeren har varsla at regjeringa vil sjå på meir bransjespesifikke tiltak. Slik Vard beskriv situasjonen, er det all grunn til å sjå nærare òg på denne situasjonen, utan at eg kan seie nøyaktig kva vi skal gjere, seier Nilsen.

Han peikar på at ein del andre bransjar har same utfordring, som maskinentreprenørane og bygg og anlegg.

(©NPK)