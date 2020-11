Utdanningsdirektoratet er kritiske til at fylke går rett til heimeskule

innenriks

Det er å gå lenger enn å innføre tiltak på raudt nivå, som er tilrådinga til regjeringa.

Raudt nivå inneber mellom anna at elevane blir delt inn i mindre grupper, og at det kan vere ulike oppmøtetidspunkt. Målet er å redusere talet på elevar som er samla.

– Vi har utvikla ein smittevernrettleiar for barnehagar og skular med tiltak på ulike nivå, og den er laga med sikte på å halde skulane og barnehagane opne. Raudt nivå er ikkje er det same som stenging. Raudt tiltaksnivå er for å unngå stenging, understrekar direktør Hege Nilssen i Utdanningsdirektoratet.

Ho seier at avgjerdsstyresmakta ligg lokalt, men at Utdanningsdirektoratet er opptekne av å vere tydeleg på kva reglar som faktisk gjeld i denne situasjonen.

– Det er rett og slett ikkje høve til å bruke stenging av skular som generelt førebyggjande tiltak.

Udir har kontakta fylkesmennene

Nilssen seier dei har bede fylkesmennene i Troms og Finnmark og i Viken om å kontakte fylkeskommunane for å undersøkje kva vurderingar dei har gjort.



Både Viken og Troms og Finnmark har understreka at tiltaka dei innfører, ikkje inneber stenging av skulane.

I Troms og Finnmark skal elevane ha digital undervisning og i hovudsak ikkje møte på skulen.

Viken seier at det har vore ein del misforståingar rundt kva dei innfører i fylket.

– Mange elevar vil ha digital undervisning heimanfrå. Men dette vil variere mellom skulane. På ein skule med mykje yrkesfag vil framleis elevane i hovudsak kunne møte opp på skulen dersom det blir vurdert som beste løysing. Det er skulane lokalt som sjølv vurderer tiltaka opp mot smittesituasjonen, presiserer leiaren for den sentrale kriseleiinga i Viken, Tonje Brenna, overfor VG.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) seier at det på generelt grunnlag er kommuneoverlegane lokalt som avgjer om ein skule skal gå frå gult til raudt nivå.

– Lærarane og skuletilsette gjer ein enorm innsats, og det er svært viktig at barn og unge får eit godt skuletilbod, også under denne krisa, seier Melby til NTB.

Raudt nivå er meir krevjande

Utdanningsdirektør Hege Nilssen seier at det som kanskje er mest krevjande i skiljet mellom gult og raudt nivå i vidaregåande skule, er at på raudt er det eit absolutt krav om ein meters avstand. Det gjer opplæringssituasjonen meir plasskrevjande.

– Er ikkje raudt nivå meir krevjande organisatorisk for skulane enn heimeundervisning?

– Det er det ikkje tvil om, men det er nettopp derfor vi sidan i juni har bede alle skular utvikle gode beredskapsplanar som gjer at dei kan skifte mellom gult og raud nivå. Vi er i ein langvarig og krevjande situasjon for både lærarar og elevar, og det er viktig at vi planlegg for å sikre eit best mogleg opplæringstilbod.

Ho peikar på at omsynet til barn og unge tilseier at ein skal ta i bruk raudt nivå framfor å stengje så lenge det er smittevernforsvarleg.

– Det er så store negative konsekvensar for barn og unge å ikkje vere fysisk til stades på skulen, seier utdanningsdirektøren.

Elevorganisasjonen vil ha avlyst eksamen

Etter at Viken torsdag melde at dei primært innfører heimeundervisning for vidaregåande skule frå måndag, har Elevorganisasjonen i Viken teke til orde for at eksamen til våren må avlysast allereie no.

– Vi veit frå perioden med heimeundervisninga i vår at kvaliteten på den digitale undervisninga er veldig varierande, og at oppfølginga frå lærarane blir dårlegare, seier Daniel Martinsen, fylkesleiar for Elevorganisasjonen i Viken, til NTB.

Han seier det blir ekstra urettferdig dersom Viken-elevane blir sitjande på heimeskule i fleire månader, medan elevar i andre fylke får ordinær undervisning på skulen.

– Akkurat no er det for tidleg å konkludere, men vi har registrert innspelet frå Elevorganisasjonen, seier Nilssen i Utdanningsdirektoratet.

Ho viser til at ekspertgruppa som vart oppnemnd i vår for å sjå på opninga av barnehagar og skular, skal levere ein ny rapport i midten av november. Der skal konsekvensar av smitteverntiltak beskrivast, og dei skal vurdere behov for justeringar.

– I vår tok regjeringa avgjerda om å avlyse dei aller fleste eleveksamenane. Til så lenge meiner eg at skulane og elevane skal ha som utgangspunkt at eksamen til våren skal gjennomførast, men situasjonen kan endre seg raskt, seier kunnskapsminister Guri Melby til NTB.

