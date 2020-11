Tromsø hevar pålegg om karantene for 591 elevar

innenriks

Torsdag opplyste kommunen at den stramma inn restriksjonane for aldersgruppa 15 til 20 år i Tromsø etter 26 smittetilfelle ved Kongsbakken vidaregåande skule. Fredag oppheva kommunen karantenen for 591 av dei 762 elevane ved skulen, men oppmoda dei likevel til å halde seg mest mogleg heime til 14. november.

– Grunnen til denne tilrådinga er at vi framleis ikkje har full oversikt over smitten ved skulen. For å vere på den sikre sida ber vi om at elevane følgjer denne beskjeden, seier smittevernoverlege Trond Brattland.

Elevane ved dei andre skulane som vart stengde, Ishavsbyen og Tromsdalen vidaregåande skular, blir ikkje tekne ut av karantene før prøvesvar ligg føre.

