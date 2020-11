Tre av ti hadde heimekontor dei siste to vekene

innenriks

Tre av ti arbeidstakarar hadde hovudsakleg heimekontor dei siste to vekene, viser undersøkinga Norsk koronamonitor frå Opinion

Dette er lågare enn gjennomsnittet for pandemien. I perioden Noreg var nedstengt i mars og april gav nærare seks av ti i arbeidsstyrken opp at dei hovudsakleg hadde heimekontor. Bruk av heimekontor fall deretter fram til august, men auka igjen i september, men har deretter flata ut og til dels falle.

Allereie i oktober tilrådde styresmaktene meir heimekontor der det er mogleg.

– Vi ser at folk flest den siste tida gir både tilslutning til og følgjer nye innstrammingar, men mykje tyder på at sjølve bruken av heimekontor i arbeidslivet heng etter, seier Nora Clausen i Opinion.

Ho seier at bruken av heimekontor likevel auka markant etter pressekonferansen til regjeringa torsdag, og ho reknar med at det same skjer etter at fleire store byar fredag la fram kraftigare innstrammingar.

(©NPK)