SV og Raudt vil stanse amerikanske militærbasar i Noreg

Det amerikanske marinekorpset vil ha mellombelse, mobile basar i Nord-Noreg for å støtte operasjonane til den amerikanske marinen mot russiske ubåtar.

Dei foreslåtte basane skal ikkje vere faste installasjonar, men nødvendig utstyr skal førehandslagrast i Noreg. No varslar SV kamp mot amerikanarane på Stortinget.

– Vi ønskjer ikkje meir permanent amerikansk aktivitet i Noreg. Amerikanarar meir inn i norske farvatn og inn på norsk jord er å bidra til auka spenning. Det er feil veg å gå, seier SV-leiar Audun Lysbakken til Klassekampen.

Lysbakken fremja torsdag eit krav om nei til dei nye basane i forhandlingane om ny langtidsplan for Forsvaret.

– Vi meiner at nøkkeloppgåver for forsvaret av Noreg skal utførast av det norske Forsvaret, seier SV-leiaren.

Raudt fryktar ubåtkrig

Også Raudt reagerer kraftig og seier til NTB at dei krev ei full forklaring og debatt i Stortinget om norsk basepolitikk og russisk-amerikansk eskalering i nord.

– Raudt fryktar at ubåtkrig i Norskehavet blir resultatet viss regjeringa ikkje set ned foten for denne krigshissinga frå USA. No må Stortinget gripe inn og sikre at ikkje denne regjeringa fullstendig tømmer basepolitikken for meining, seier Raudt-leiar Bjørnar Moxnes.

– Regjeringa og Arbeidarpartiet gøymer seg bak tomme frasar om at basepolitikken og konseptet for avskrekking og ro ligg fast. Realiteten er at basepolitikken blir rasert og berre avskrekking står igjen, seier Moxnes.

Vurderer behovet

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) skriv i ein e-post at det amerikanske marinekorpset vurderer «behovet for å etablere mobile, fremskutte midlertidige baser» i Noreg.

Han understrekar at det ikkje er bestemt om dette konseptet skal brukast i Noreg, og at norsk basepolitikk ligg fast, altså at framande makter ikkje skal ha permanente basar for stridskrefter på norsk grunn i fredstid.

