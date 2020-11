Ropstad med stikk til Donald Trump

innenriks

– Personleg trur eg at det mest alvorlege og øydeleggjande ved dei siste åra i amerikansk politikk, er den undergravinga av sanning vi har sett frå øvste hald, sa Ropstad i talen sin til landsstyret til partiet fredag.

Ropstad, som også er barne- og familieminister, meiner at USA har falma og ikkje står som ein «skinande by på eit fjell», som tidlegare president Ronald Reagan omtalte landet som.

– I dag ser vi mange område der lyset frå den byen har falma. Det er ikkje bra for politikken, og det er ikkje bra for samfunnet, sa Ropstad.

Han misliker at Trump har trekt USA ut av Parisavtalen og seier han drøymer om at USA leiar an i den internasjonale dugnaden mot koronapandemien.

– Vi treng ein president og eit USA som kan vere førebilete, sa han, men understreka at Noreg vil halde fram samarbeidet med landet «uavhengig av politisk farge på den amerikanske administrasjonen.»

