Rekordstort tollbeslag på svenskegrensa

– Sjåføren var ein litauar i slutten av 40-åra. Han var åleine i vogntoget og framviste tollpapir på godset han frakta – 15 dobbeltpaller med fiberplater, seier seksjonssjef Kjersti Bråthen ved Tolletaten i Kongsvinger til Glåmdalen.

Mannen fortalde tollarane at han var på veg til Bergen, og at han hadde køyrt liknande last til Noreg tidlegare.

– På spørsmål om han hadde andre varer med seg, fortalde han at han hadde med seg éin kartong med sigarettar, eitt brett med øl og ei flaske med brennevin, seier Bråthen.

Tollarane tok ein sjekk av dobbeltpallene, flytta litt på nokre plater og bestemde seg for å losse lasta.

– Vi fekk stadfesta mistanken vår. Først låg det to–tre plater, og så var resten av platebunken uthola og fylt opp med sigarettar og vodka, seier Bråthen.

Alle dei 15 dobbeltpallene vart skrudde opp. Alle inneheldt sigarettar og brennevin. Teljinga stoppa til slutt på 2.550.400 sigarettar, 5.017 liter brennevin og 12 liter sider. Dei ulovlege varene hadde ein avgiftsunndragelse på til saman 10.961.239 kroner.

Beslaget er det største sigarettbeslaget gjort på landeveg i Noreg hittil i år, og er det største sidan tollarane på Svinesund i juni 2018 tok 5,39 millionar sigarettar.

