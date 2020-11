Regjeringa vil ha klarare reglar for å ta vare på personvernet til barn

innenriks

Bakgrunnen for forslaget til regelendringar er at norske barnehagar, skular, kommunar og fylkeskommunar i dag sit på store mengder informasjon om barn og ungdom. Regjeringa meiner det er behov for å gjere tydeleg kva reglar som gjeld for handtering av denne informasjonen, særleg i overgangen mellom barnehage og skule, eller frå ein skule til ein annan. Barnehagar og skular skal kunne dele nødvendig informasjon når eit barn byrjar ein ny stad. Samtidig minner kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) om den grunnlovsfesta retten barn har til personvern.

– Forslaga skal bidra til betre kvalitet og større merksemd rundt behandling av personopplysningar, seier ho.

Melby meiner forslaga til endringar i barnehagelova, opplæringslova og friskulelova ikkje berre vil gjere rammene for tilsette tydeleg, men også gjere det enklare for foreldre å ta vare på rettane til barna.

Fristen for høyringa er 4. januar 2021.

