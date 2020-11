Regjeringa vil forlengje moglegheita til å fråvike pasientrettar

innenriks

Det varslar regjeringa i ein proposisjon til Stortinget fredag.

Regjeringa vil vidareføre dagens mellombelse avgjerder i helseberedskapslova fram til 1. juni neste år.

Dette gjeld mellom anna moglegheita til å gjere unntak frå rettar til pasientar og brukarar.

– Det er stor uvisse om utviklinga av pandemien framover, og endringane i smittesituasjonen kan oppstå raskt. Det kan derfor oppstå større endringar i smittesituasjonen etter 1. januar 2021 som gjer det nødvendig å gjere tilpassingar i og unntak frå pasient- og brukarrettslova slik at helse- og omsorgstenesta får eit større handlingsrom til å utnytte dei tilgjengelege ressursane, heiter det i forslaget.

Regjeringa ønskjer òg framleis tilgjenge til å hindre at private forhandlarar kan selje medisinsk verneutstyr til utlandet, utstyr som Noreg kan få behov for under virusutbrotet.

– Departementet ser på det som overvegande sannsynleg at tiltaka som er sette i verk for å sikre tilgang til medisinsk utstyr, personleg verneutstyr og næringsmiddel (...), vil vere naudsynte òg etter 1. januar 2021, heiter det i forslaget.

