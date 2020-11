Politiet i Nordland: Slutt på gode råd ved smittevernbrot

innenriks

I ei pressemelding fredag ettermiddag seier politimeister Heidi Kløkstad at den auka smittesituasjonen òg i Nordland fører til endra reaksjonar frå politiet.

Fram til no har vore vanleg med at politiet gir råd og rettleiing ved brot på smittevernavgjerdene, men frå no av blir brot straffeforfølgd.

– Brot på smittevernavgjerdene vil bli melde og dei aktuelle vil bli bøtelagde med bøter opp til 20.000 kroner per tilfelle. Ved fleire brot eller andre skjerpande omstende vil bøtene auke, seier Kløkstad.

(©NPK)