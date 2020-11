Oslo Handelsstands Forening reagerer kraftig på koronatiltaket til kommunen

innenriks

– For bransjen blir dette i praksis eit pålegg om næringsforbod. Det er derfor viktig at styresmaktene erkjenner eit ansvar for desse bedriftene som mellombels må stengje dørene, seier den administrerande direktøren i foreininga Bjørn Næss.

Næss understrekar at medlemmene ønskjer å bidra med å få bort viruset.

– Men vi må forvente at styresmakter som pålegg oss svært tunge byrder, blir med på å halde oss i live gjennom krisa. Med stenging av heile serveringsbransjen, så utløyser dette ein rett for verksemdene til å kompenserast fullt ut – altså ei erstatning for næringsforbod, seier han.

Foreininga foreslår to grep kommunen kan setje i verk. Alle serveringsstader må få eit generelt tilgjenge til å servere og skjenkje utandørs. Vidare må faghandel og daglegvare som må innføre nye tiltak som krev bemanning og utstyr, få direkte økonomisk støtte til dette.

(©NPK)