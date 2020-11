NHO Reiseliv om nye koronatiltak i Oslo: Vi må ha dei same støttetiltaka som i vår

innenriks

– Dei nye restriksjonane set reiselivet tilbake til same situasjon vi hadde i mars. Då må vi ha dei same støttetiltaka som i vår, seier Kristin Krohn Devold, administrerande direktør i NHO Reiseliv.

Ho meiner kompensasjonsgrada må opp til minst 80 prosent og at utbetalingstaket per bedrift må aukast til 80 millionar i månaden.

– Vi forventar at regjeringa får dette på plass i starten av neste veke. Noko anna er fullstendig uforsvarleg skal vi verne restaurant- og utelivsbransjen i hovudstaden, seier Devold.

Kniven på strupen

Fredag presenterte Oslo kommune nye og strenge tiltak for å avgrense smittespreiinga i hovudstaden. Frå måndag blir det mellom anna forbod mot innandørs arrangement, alle sosiale samlingar utanfor private heimar blir forbode, og det blir full skjenkestopp i kommunen.

Administrerande direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke seier til TV 2 at det no er viktig med økonomisk hjelp til bransjen.

– Innstrammingane i Oslo og Bergen er utruleg dramatiske for mange verksemder som allereie stod med kniven på strupen, og vil vere kroken på døra for mange viss det ikkje eksisterer kompensasjonstiltak som svarer til den situasjonen, seier Kristensen.

– Vi har i snart to veker vore svært tydelege på kva tiltak som må på plass. Som vi har sagt heile tida; kompensasjon må gå i takt med tiltak, seier administrerande direktør Karl-Henning Svendsen i Noho Norway til TV 2.

Noho Norway driv fleire av dei største utestadane i Oslo.

Har forståing, men …

NHO-sjef Ole Erik Almlid seier dei nye tiltaka i Oslo illustrerer alvoret i smittesituasjonen, og at dei har forståing for at det må takast grep for å avgrense smitten.

– Men dette får no svært store konsekvensar for bedriftene. Det gjer at det no blir ekstra viktig å raskt få på plass kompenserande tiltak. Det hastar å få ei generell kompensasjonsordning for å berge bedrifter og arbeidsplassar gjennom denne krisa, seier Almlid.

Hand i hand

Byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) understreka på pressekonferansen på fredag at tiltaka vil ramme reiselivet hardt. Han bad regjeringa komme med nye økonomiske tiltak for å berge arbeidsplassar:

– Reiselivet og utelivet er dramatisk ramma og opplever dramatisk omsetningssvikt i ein bransje som sysselset mange med låg formell kompetanse.

– Smittetiltak og økonomiske tiltak må gå hand i hand. Vi skal redde liv og helse, men også arbeidsplassar. Dei økonomiske tiltaka må styrkjast. Eg ber om at regjeringa kjem med nye økonomiske tiltak. Tiltaka må vare så lenge pandemien varer, sa byrådsleiaren.

