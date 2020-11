Koronapandemien rammar SAS hardt, 78 prosent færre passasjerar i oktober

innenriks

Tala frå SAS viser tydeleg at luftfartsbransjen framleis er hardt ramma av koronakrisa. Nedgangen frå oktober i fjor til oktober i år er på heile 78,7 prosent, opplyser selskapet fredag.

– Trafikken for oktober ligg på linje med utviklinga i september, og etterspurnaden på innenlandstrafikk held fram med å vere sterkare enn for europeiske og interkontinentale ruter, seier toppsjefen i selskapet Rickard Gustafson i ei fråsegn.

Han seier det aukande talet på tilfelle av koronasmitta i oktober har ført til strengare restriksjonar i Europa, og at dette påverkar reiseviljen til folk negativt.

– Sjølv om vi ventar ein uendra etterspurnad dei neste månadene, meiner vi at gjenopprettingsfasen for flyindustrien held fram til 2022, og at etterspurnaden vil komme tilbake til nivåa før pandemien dei følgjande åra, seier Gustafson.

Torsdag la konkurrenten Norwegian fram tala sine for oktober. Dei viste at talet på passasjerar var 90 prosent lågare enn same månad i fjor. Berre 319.477 passasjerar flaug med Norwegian i oktober.

(©NPK)