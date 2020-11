Konfirmantleiar dømt for overgrep

innenriks

Overgrepa skjedde i januar 2018, då tiltalte var 19 år gammal og den fornærma jenta 14, skriv Stavanger Aftenblad.

Retten fann det straffskjerpande at mannen var konfirmantleiar og ungdomsleiar, medan jenta var ein del av forsamlinga. At tiltrekkinga mellom dei to var gjensidig, og at det ikkje vart brukt tvang i samband med overgrepa, vart derimot ikkje sett på som formildande.

I retten fekk òg forsamlinga som dei to tilhøyrde, kritikk. Det gjekk nesten to år før overordna i forsamlinga vart klar over hendinga, til forholdet vart meldt til politiet.

«Det vises særlig til at det i dette tilfellet var tale om gjentatte overtredelser fra en person i menigheten med et betrodd ansvar overfor ungdommer», står det i dommen.

I tillegg til 90 dagars fengsel utan vilkår, vart mannen dømd til å betale 30.000 kroner i oppreisingserstatning til den fornærma jenta.

Saka gjekk som ein tilståingsdom.

