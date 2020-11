innenriks

I ei pressemelding opplyser Human-Etisk Forbund at dei har hatt innmeldingsrekord dei siste to åra og no har 100.000 medlemmer.

– Mange opplever at ein organisasjon som representerer grunnverdiane deira i livet gir tilhøyring, meining og forankring. Truande har dette fellesskapet i religionen sin. Vi deler ikkje det å tru, men vi deler behovet for eit livssyn å identifisere oss med, seier styreleiar i Human-Etisk Forbund, Tom Hedalen.

