FHI: Noreg kan få 2.300 nye smitta dagleg om tre veker

– Det er veldig alvorleg. Det gjer at kapasiteten i kommunane for å drive smitteoppsporing og kontrollere epidemien på enklast mogleg måte ved å stanse spreiinga, blir sett under eit ekstremt press, seier direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet (FHI) til P4.

Ifølgje utrekningane blir det venta mellom 20 og 60 nye innleggingar på sjukehus kvar dag om tre veker viss den noverande trenden held fram. Dermed blir det venta at norske sjukehus i gjennomsnitt vil ha 216 innlagde pasientar viss smitteutviklinga fortset som no.

