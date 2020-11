Elevorganisasjonen i Viken krev at eksamen til våren blir avlyst

innenriks

Viken varsla torsdag at undervisninga ved dei vidaregåande skulane i fylket i all hovudsak blir gjennomført digitalt frå måndag. Det råkar rundt 45.000 elevar.

Elevorganisasjonen i Viken krev no at eksamen til våren blir avlyst.

– Vi veit frå perioden med heimeundervisninga i vår at kvaliteten på den digitale undervisninga er veldig varierande, og at oppfølginga frå lærarane blir dårlegare. Derfor meiner vi eksamen til våren allereie no bør avlysast, så vi kan få fokus på best mogleg opplæring, seier Daniel Martinsen, fylkesleiar for Elevorganisasjonen i Viken, til NTB.

Krev føreseielegheit

Han seier det blir ekstra urettferdig dersom Viken-elevane blir sitjande på heimeskule i fleire månader medan elevar i andre fylke får ordinær undervisning på skulen.

– Det er mykje uvisse no, og vi anar ikkje om situasjonen blir betre til våren. Det elevane treng no, er fokus på god undervisning, føreseielegheit, mest mogleg fleksibilitet og minst mogleg stress. Då må vi leggje frå oss dei vanlege månadene med eksamensførebuingar og dei A4-førebuingane som følgjer med det, seier Martinsen.

Eksamen i vidaregåande skule vart òg avlyst for kullet i år. Det førte til at karaktersnittet for avgangselevane i landet gjekk opp.

Fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken, Siv Henriette Jacobsen, seier fylkeskommunen per no ikkje planlegg for noko anna enn at eksamenar skal haldast som planlagt til våren.

– Vi vil likevel understreke at det er nasjonale styresmakter som avgjer om eksamen skal haldast. Det er førebels ikkje klart kor lenge elevane skal få digital opplæring eller kor lenge akkurat denne situasjonen vil vare. Vi meiner derfor det uansett er for tidleg å krevje at eksamen til våren blir avlyst, seier Jacobsen.

Fulle skulebussar og trengsel

Ved å primært innføre heimeskule går Viken lenger enn dei nasjonale tilrådingane om å heve nivået til raudt på vidaregåande skular i smitteutsette område. Dei nasjonale reglane inneber pålegg om at elevane mellom anna skal delast i mindre grupper og at det skal vurderast alternerande oppmøtetider, men ikkje heimeskule.

Fylkesrådsleiar og leiar av sentral kriseleiing, Tonje Brenna, skriv i ei pressemelding torsdag at det blir kravd ei tydeleg koordinering frå fylkeskommunen for å hindre smittespreiing når elevar frå ulike kommunar med ulikt smittepress møtest på fulle skulebussar og på skular med trengsel og der det er vanskeleg å overhalde éinmeteren.

Ho understrekar samstundes at skulane ikkje blir stengde, og seier at det er opp til leiinga ved den enkelte skule å tilpasse undervisninga best mogleg innanfor handlingsrommet dei er gitt. Det blir òg unntak for elevar med spesielle behov for tilpassa opplæring, særskilt sårbare elevar og i praktiske fag der noko fysisk oppmøte er ønskjeleg og nødvendig.

Høgre ber Viken snu

Turid Kristensen, skolepolitisk talsperson for Høgre på Stortinget, er svært kritisk til avgjerda om heimeskule.

– Å sørgje for at barn og unge kan få halde fram med å gå på skule er ei av hovudgrunnane til mange av tiltaka som er sett i verk for å hindre smittespreiing. Eit slikt «føre var»-tiltak for heile Viken er altfor kraftig med tanke på dei negative konsekvensane for elevane, seier Kristensen.

Ho seier ho har forståing for bekymringa til Elevorganisasjonen for eksamen, og ber fylkeskommunen snu.

– Nedstenging av skular er ikkje tilrådd av statlege styresmakter utan ei konkret vurdering for kvar enkelt skule. Dette er rett og slett skivebom, seier Kristensen.

