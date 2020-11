Stortinget skjerpar krav for å få jobbe med barn

innenriks

Sjølv etter ei innstramming i 2015 var det eit hol i systemet som gjorde at ikkje all vald mot barn vart ført opp på politiattesten til jobbsøkjarane.

– Eg er særs glad for at ein samrøystes komité gir marsjordre til regjeringa her og ber dei tette holet, seier leiaren av utdanningskomiteen Roy Steffensen (Frp) til NTB.

Alle som vil jobbe i barnehage, må framvise politiattest og ha «plettfri vandel». Men attesten vil ofte ikkje vise om ein person er dømd for vald mot barn. Det gjer han først viss valden blir sett på som «grov».

I dag kan personar som er dømde for vald mot barn, dermed få jobbe i barnehage. Årsaka er at arbeidsgivar ikkje får sjå heile rullebladet. No blir altså holet tetta.

Regjeringa blir beden om å foreslå nye reglar slik at politiattesten «gir eit fullstendig bilde av søkaren». Attesten skal vise «alle relevante lovbrot i dei tilfelle som gjeld avsettingsforhold i skule, barnehage eller andre stadar der kontakt med barn utgjer ein viktig del av stillinga.»

– Alle foreldre skal vere trygge på at dei tilsette i barnehagen ikkje utgjer ein trussel for barna deira, seier Steffensen.

Ordninga i dag er for snever, stemmer i saksordførar Mona Fagerås (SV):

– SV er opptekne av å gi betre vern for alle barn i barnehage og skule. Vi forventar at dette kjem på plass raskt og seinast i samband med ny opplæringslov.

