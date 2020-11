Regjeringa tilrår raudt nivå for vidaregåande skular i område med høg smitte

innenriks

Barneskular og ungdomsskular er framleis på gult nivå, men også ungdomsskular må førebu seg på at det kan bli raudt nivå.

– Ungdomsskulane må innan 14 dagar gå gjennom planane dei har for å innføre raudt nivå, opplyser kunnskapsminister Guri Melby (V).

Vidaregåande skular i kommunar med høg smitte bør gå til raudt nivå med éin gong.

Raudt nivå

Folkehelseinstituttet har laga ein trafikklysmodell med grønt, gult og raudt nivå som viser kva smitteverntiltak barnehagar og skular skal følgje.

Grønt nivå inneber stort sett ein normal skuledag, men med fleire hygienetiltak. Gult nivå betyr at elevane kan ha oppmøte i dei vanlege klassane sine, men at dei må halde seg til kohorten sin. Det betyr at heile skuleklassar og avdelingar kan vere samla.

Raudt nivå inneber at elevane blir delte i mindre grupper og at det kan vere ulike oppmøtetidspunkt. Målet er å redusere talet på elevar som er samla.

Kunnskapsministeren tilrår ein kombinasjon av digital undervisning og fysisk oppmøte på skulen.

– Ein av grunnane til at vi tilrår raudt nivå for vidaregåande skular, er at elevane her ofte har ulike fag med ulike elevar. Dei har til dømes naturfag med ei gruppe elevar, og matte med andre elevar. Då blir det vanskeleg å halde seg til éin kohort.

– Forventar at skulane er førebudde

Heile smittevernrettleiaren for skulane er tilrådingar.

– Vi opplever at dei fleste er flinke til å følgje tiltaka. Vi veit at det er store forskjellar rundt om i landet, og derfor må det vere moglegheiter for å tilpasse dei lokalt.

Kunnskapsministeren viser til at skulane dreiv på raudt nivå då dei opna etter stenginga i vår.

– Dette har vi altså prøvd før, og dei fleste veit kva dei skal gjere, men vi forventar at dei er litt betre førebudde no og klarer å sikre at det blir noko fysisk oppmøte. Det er særleg viktig for elevane på yrkesfag. Ungdom er i ein sårbar fase, og om dei ikkje får noko fysisk tilbod, risikerer vi at vi mistar dei.

Kunnskapsministeren seier at dei er opptekne av at barn og unge skal skjermast frå dei strengaste tiltaka.

– Det viktigaste vi gjer for dei sårbare barna, er å halde skular og barnehagar opne. Det er ein av grunnane til at vi ikkje tilrår raudt nivå for barneskular. Sjølv om det for nokre elevar no blir eit redusert tilbod, blir det likevel eit tilbod.

Meir digitalt i høgare utdanning

Alle universitet, høgskular og fagskular skal vurdere om dei i perioden framover kan redusere undervisning og annan aktivitet som bidreg til auka mobilitet, mellom anna press på kollektivtrafikken.

Når det gjeld kollektivtrafikken, skal Helsedirektoratet revidere rettleiaren om smittevern i kollektivtransporten. Dette kan få følgjer for skuleskyss.

(©NPK)