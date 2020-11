Nye koronatiltak gjer at fleire utestadar stengjer i dei store byane

innenriks

Frå midnatt natt til laurdag blir det innført landsomfattande skjenkestopp og forbod mot nye gjester etter klokka 22. Det har ført til at fleire utestadar ser seg nøydde til å stengje mellombels.

Utelivsgiganten Noho Norway, som har fleire av dei største utestadene i Oslo, permitterer fleire tilsette og stengjer endå ein restaurant, melder E24.

Førre veke varsla administrerande direktør Karl-Henning Svendsen i Noho at dei ville stengje utestadane Elsker, Cafe Christiania og Nieu Scene Soria Moria på ubestemt tid. No har dei òg bestemt seg for å stengje restauranten Emmas draumekjøkken i Tromsø.

– Alle her blir permitterte. Det er snakk om mellom 15 og 20 stykke, seier Svendsen til E24.

Dei vurderer no fortløpande om dei skal stengje ytterlegare fire utestadar i hovudstaden.

Fleire utestadar blir stengde i Bergen

I Bergen har 14 utestadar bestemt seg for å stengje dørene etter at styresmaktene skjerpar tiltaka for utestadane. Ti av utestadane tilhøyrer Ricks AS, som driv tolv utestadar i byen, skriv Bergens Tidende.

Berrgruppas Drift AS stengjer òg ned to av sine åtte utestader, medan Alexander Arnø stengjer ned utestadene Stereo, Tempotempo, Nedre Nygård og Okidoki.

Etterlyser meir kompensasjon til reiselivet

Direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, meiner at nye retningslinjer for samlingar og tilrådingar om mindre sosial aktivitet vil ramme alt av restaurantar og uteliv og heile hotellnæringa.

– Dei nye tiltaka frå regjeringa set reiselivet tilbake til same situasjon som i mars. Derfor må kompensasjonsgrada hevast til 80 prosent som i vår, og utbetalingstaket for kvar bedrift blir auka til 80 millionar kroner. I den situasjonen vi står i no, er alt anna uforsvarleg. Det blir dessutan meiningslaust med ein momsauke for reiselivet no, seier reiselivsdirektøren.

Førre veke auka regjeringa kompensasjonsgrada frå 50 til 60 prosent av faste kostnader.

(©NPK)