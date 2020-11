Nye koronainnstrammingar i Bergen

innenriks

Innstramminga kjem som følgje av auka koronasmitte i kommunen. Det er registrert 448 smitta i Bergen den siste veka.

– No handlar det å stoppe smittespreiinga før vi når eit kritisk punkt. No er det tid for å vere heime, sa byrådsleiar Roger Valhammer då han orienterte om innstramminga til kommunen torsdag kveld.

Han sa breiddeidrett for vaksne vil stengje ned, og at det same vil gjelde for kor og korps for vaksne. Også treningshallar vil bli vurdert stengt. Vidare blir det påbod om heimekontor for alle som kan ha heimekontor, og påbod om digital undervisning på høgskular og universitet.

Forskrifta vil bli endeleg ferdig fredag og tiltaka vil gjelde frå laurdag. Fredag kjem det ytterlegare presiseringar frå byrådet.

– Vil gjere innstrammingar på alle punkt, seier Valhammer.

Samkøyrde tiltak i omeignskommunane

Helsebyråd Beate Husa (KrF) meiner den smittesituasjonen i Bergen minner om den i mars.

– Bergen har no eit stort smittetrykk, med ei generell spreiing i samfunnet, og vi ser at smitten òg spreier seg i nabokommunane våre, la ho til.

Valhammer sa på pressekonferansen at kommunen har hatt møte med nabokommunane.

– Der vi står no, må vi samordne oss endå betre regionalt, sa han.

Sju kommunar rundt Bergen har vorte samde om å samkøyre tiltaka sine mot koronaviruset. Kommunane det gjeld, er Askøy, Øygarden, Alver, Bjørnafjorden, Samnanger, Osterøy og Vaksdal.

– Vi er ein felles bu- og arbeidsregion og er tett integrert. Nokon av kommunane har ikkje det same smittetrykket som til dømes vi og Bergen har hatt, men det vil berre vere eit tidsspørsmål før smitten når alle kommunane, sa Askøy-ordførar Siv Høgtun (H) til Bergens Tidende torsdag.

Stengde utestader og raudt nivå på VGs

Som følgje av nye nasjonale tiltak torsdag, har 16 utestadar i Bergen bestemt seg for å stengje dørene.

Frå midnatt natt til laurdag blir innført landsomfattande skjenkestopp og forbod mot nye gjester etter klokka 22.

Det vil òg bli innført raudt nivå på vidaregåande skular i Bergensområdet. Det varsla fylkesdirektør Bjørn Lyngedal for opplæring og kompetanse torsdag.

– Vi vil innføre raudt nivå på vidaregåande skular i Bergen og omland så raskt vi klarer. Målsetjinga er frå måndag, sa han til Bergens Tidende. Det er uklart kva skular det vil gjelde, men Lyngdal seier det vil komme ytterlegare informasjon fredag.