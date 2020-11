Norgesgruppen stengjer ute prisjegerane til konkurrentane

innenriks

Norgesgruppen har fatta avgjerda etter å sidan i mars ha prøvd å opprette dialog med Konkurransetilsynet om ordninga, utan å høyre noko tilbake, heiter det i ei pressemelding.

– Dei såkalla prisjegerane vil ikkje ha tilgang frå og med fredag morgon. Coop og Rema kan på same måte som alle andre besøkje butikkane våre, men ikkje slik dei gjer det i dag på grunnlag av bransjenorma, seier kommunikasjonsdirektør Stein Rømmerud i Norgesgruppen til E24.

Avtalen om bransjenorma vart inngått i 2010 mellom Rema, Coop og Norgesgruppen, med formål om å fremje konkurransen på daglegvaremarknaden. Den vart etablert i samarbeid med Forbrukartilsynets går Forbrukarombodet, og Konkurransetilsynet hadde ingen innvendingar.

Selskapet skriv no at dei er kjende med at Konkurransetilsynet meiner det gjensidige tilgjenget til lokala til konkurrentane gjennom prisjegerane, kan vere problematisk.

– Vi stiller oss uforståande til at bransjenorma kan vere skadeleg for konkurransen, men diskuterer gjerne endringar og forbetringar i prisinnhenting med Konkurransetilsynet. Vi har heila sidan mars i år prøvd å etablere ein dialog med tilsynet om dette, men vi får ikkje svar. Derfor seier vi no einsidig opp kapittelet til norma 5 om tilgjenge til butikklokale for prisinnhenting, seier Rømmerud.

(©NPK)