NHO Reiseliv: – Kompensasjon under 80 prosent er uforsvarleg overfor reiselivet

innenriks

Direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, meiner at nye retningslinjer for samlingar og tilrådingar om mindre sosial aktivitet vil ramme alt av restaurantar og uteliv og heile hotellnæringa.

– Dei nye tiltaka frå regjeringa set reiselivet tilbake til same situasjon som i mars. Derfor må kompensasjonsgrada hevast til 80 prosent som i vår, og utbetalingstaket for kvar bedrift blir auka til 80 millionar kroner. I den situasjonen vi står i no, er alt anna uforsvarleg. Det blir dessutan meiningslaust med ein momsauke for reiselivet no, seier reiselivsdirektøren.

Førre veke auka regjeringa kompensasjonsgrada frå 50 til 60 prosent av faste kostnader.

Ein analyse gjennomført av NHO på oppdrag for NHO Reiseliv viser at reiselivet har tapt 46 milliardar kroner i perioden januar – september 2020 samanlikna med same periode i fjor.

Også Virke Reiseliv krev høgare kompensasjon.

− Regjeringa må tilpasse verkemidla sine til røyndommen reiselivsnæringa står i. I Danmark får reiselivsverksemder, som har eit slikt omsetningstap som dei fleste i Noreg opplever, 90 prosent kompensasjon. Det er ingen grunn til at ikkje norske verksemder skal få det same, seier Astrid Bergmål, leiar for Virke Reiseliv.

