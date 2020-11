Idretts- og fritidsaktivitetar blir stansa i Elverum

innenriks

Avgjerda blir forklart med aukande smitte i Elverum og dei omkringliggjande kommunane dei siste dagane.

– Frå måndag går skular og barnehagar over til raudt nivå på trafikklysmodellen, og vi har no bestemt å stengje all organisert idretts- og fritidsaktivitetar for barn og unge under 20 år, seier kommuneoverlege Jon Iver Fougner.

Onsdag vart det registrert ti nye tilfelle av koronasmitte i Elverum. Sju av desse er tilknytt utbrotet i Våler og Åsnes, opplyser kommunen. 29 personar sit torsdag isolert i kommunen med påvist covid-19, medan rundt 150 er i karantene.

(©NPK)